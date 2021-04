Homem é preso em flagrante por sequestrar e extorquir médico na Tijuca Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 17:49

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, um homem por sequestrar e extorquir um médico na Tijuca, Zona Norte do Rio. Moradores do bairro acionaram a polícia quando notaram o crime, que aconteceu na rua Andrade Neves, no mesmo bairro.

A vítima, que não foi identificada, foi abordada ao sair do prédio em que mora e foi mantida refém por Edgar Fernandes Chester, conhecido como Gordo do Dendê, em um Honda HRV. Para ser solto, médico foi obrigado a sacar R$ 3.500 para o sequestrador.

Publicidade

Edgar Fernandes Chester é especialista em extorsão mediante sequestro e assaltos em casas de luxo. Ele tem 36 anotações nos sistemas da polícia e já foi preso 14 vezes nos últimos 15 anos por crimes na Tijuca, Méier, Engenho Novo, Ilha do Governador, Zona Norte, e em alguns bairros da Zona Sul. Após as formalidades legais, Edgar foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.



Qualquer informação é de grande importância. A DRFC disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510). Todas as informações são sigiliosas.