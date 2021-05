Caminhoneiros são resgatados de cativeiro, em São Gonçalo Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 10:40 | Atualizado 13/05/2021 13:32

Rio - Uma ação policial resultou no resgate de cinco caminhoneiros que eram mantidos em um cativeiro dentro de uma comunidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Agentes das policias Rodoviária Federal e Civil estiveram em Santa Luzia, por meio de denúncias.

Foram, pelo menos, dois dias de buscas até que as vítimas fossem encontradas, todas com vida e sem ferimentos graves. Segundo a polícia, no momento do resgate houve confronto, mas os bandidos conseguiram fugira para uma região de mata.

De acordo com as investigações, as vitimas foram abordadas em um posto de combustível na BR-101, a Rodovia Niterói-Manilha, na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo. Após serem assaltadas, foram levadas para dentro da comunidade que fica há pouco mais de 10 quilômetros do local da abordagem.

A vítimas eram mantidas em um pequeno barraco, com alimentação precária e sob ameaças de morte. Os veículos roubados foram recuperados em outro ponto da cidade.