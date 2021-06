Ilha de Paquetá terá toda a população vacinada até 20 de junho - ALEXANDRE MACIEIRA/DIVULGAÇÃO

Publicado 07/06/2021 13:42 | Atualizado 07/06/2021 14:10

Rio - A Prefeitura do Rio, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vai vacinar toda a população da Ilha de Paquetá até o dia 20 de junho. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (7), nas redes sociais da prefeitura. Atualmente, Paquetá possui 4,1 mil habitantes, segundo dados do IBGE.



Essa ação é um experimento científico que pretende avaliar os efeitos da imunização em larga escala. Esse estudo é semelhante ao que foi aplicado na Região Serrana, em abril deste ano. Na ocasião, 27.160 dos cerca de 45 mil habitantes da cidade foram vacinados com a segunda dose da Coronavac.

Novo lote de vacinas será distribuído nesta segunda-feira

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio vai distribuir, nesta segunda-feira (07), 247.790 doses da vacina contra a Covid-19. A previsão é que todos os municípios do estado recebam o imunizante. Esse lote será destinado para a primeira aplicação.

O lote está dividido em 192.800 doses da Oxford/AstraZeneca e 54.990 doses de Pfizer. O Governo do Rio promete que 47 cidades, não contempladas anteriormente, vão receber os imunizantes da Pfizer.

A distribuição começou por volta das 7h desta segunda-feira, com o apoio terrestres e de helicópteros.

Em algumas cidades hoje é o dia para que pessoas com 57 anos, sem comorbidades, recebam a primeira dose da vacina.