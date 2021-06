57ª DP (Nilópolis) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

57ª DP (Nilópolis)Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 19:06 | Atualizado 08/06/2021 07:35

Rio - A suspeita de ter matado a atriz de filmes eróticos Luane Honório de Souza foi presa, nesta segunda-feira, no Centro de Nilópolis, Baixada Fluminense. Crime aconteceu em 2020 após desentendimento entre as duas. A identidade da suspeita não foi divulgada.

De acordo com as investigações da 57ª DP (Nilópolis), a vítima morreu semanas após ter levado uma facada no pescoço. Luane e a criminosa, que moravam juntas, se desentenderam. A autora do crime tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e furto de veículo.