Previsão é de chuva fraca a moderada no RioFoto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 22:44

Rio - O Rio entrou, às 22h35 da noite desta segunda-feira, em estágio de mobilização por causa das condições climáticas do município. De acordo com o Alerta Rio, a Zona Oeste enfrenta chuva moderada a forte de forma isolada por causa de núcleos de chuva.

Na região do Maciço da Tijuca, pode haver chuva fraca a moderada na noite desta segunda. Nas próximas horas, a previsão do tempo é de chuva moderada a forte, em pontos isolados do município.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio por causa da chuva ou outros fatores.