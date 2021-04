Tempestade Subtropical atua na costa do Rio de Janeiro Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 17:02 | Atualizado 20/04/2021 17:05

Rio - A Marinha do Brasil informou, nesta terça-feira, que uma tempestade subtropical atua no oceano entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a tempestade Potira não irá atingir a costa carioca. A previsão do tempo para esta terça-feira é de chuva a qualquer hora, principalmente durante a noite.

Apesar da distância entre o município e o sistema de baixa pressão que atua no mar, ventos moderados a fortes devem atingir a cidade por causa da tempestade. O mar permanece de ressaca por causa do sistema de baixa pressão. Segundo o boletim Rio Surf, as ondas estão entre 1,5m e 2m na costa carioca.



Publicidade

A previsão do tempo para o feriado de Tiradentes, nesta quarta, é de mínima de 19ºC e máxima de 28ºC. De acordo com o Climatempo, o dia será marcado por sol entre nuvens e chuva moderada a forte a qualquer hora. Haverá grandes possibilidades de formação de arco-íris.