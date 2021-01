Moradores testemunharam o resgate de uma mulher de 34 anos que estava sendo arrastada pela correnteza Divulgação/Corpo de Bombeiros

Por iG

Publicado 12/01/2021 15:10 | Atualizado 12/01/2021 15:12

Belo Horizonte - Na madrugada de hoje (12), chuvas fortes causaram enchentes na região da Zona da Mata de Minas Gerais. A cidade de Barbacena, a 172 km de Belo Horizonte, e o distrito de Correa de Almeida foram as localidades mais prejudicadas. Durante a tempestade, uma mulher foi arrastada pela correnteza e picada por uma cobra.



Os bombeiros foram chamados para socorrer moradores ilhados em Correia de Almeida. Em alguns trechos, a água atingiu cerca de 1,80m de altura, de acordo com o UOL.

Segundo as autoridades, os moradores foram socorridos com o apoio de outras pessoas que estavam no local e encaminhados para ambientes mais seguros.

Moradores testemunharam o resgate de uma mulher de 34 anos que estava sendo arrastada pela correnteza. Ela foi resgatada pelos bombeiros em um local de difícil acesso com cercas de arame, galhos de árvores e troncos boiando ao entorno. Para se salvar, a vítima ficou agarrada em uma árvore e disse ter sido picada por uma cobra.

Depois do resgate, a mulher apresentava sonolência, cansaço e sintomas de perda de consciência. Ela foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional onde deu entrada sendo constatado pelo médico três picadas de cobra venenosa, possivelmente uma jararaca.