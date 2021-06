Operação da Polícia Civil no Jacarezinho - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 19:47

Rio - Após mais de um mês, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu, nesta segunda-feira, os inquéritos policiais sobre a ação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho que terminou com 28 pessoas mortas no dia 6 de maio.

MPRJ estuda usar perícia independente para investigar ação

O procurador-geral de Justiça analisa a utilização de uma perícia independente para colaborar com as investigações das 28 mortes durante uma operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho. De acordo com o Ministério Público do Rio (MPRJ), a perícia pode se dar por meio de convênio ou contratação.

Na terça-feira (1), a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) determinou que três presos na ação sejam soltos. A decisão do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto ocorreu por excesso de prazo, já que desde a prisão dos acusados não foi oferecida denúncia. Também na terça, o Ministério expediu um ofício à Secretaria da Polícia Civil, para que o órgão remeta as informações requeridas e ainda pendentes de cumprimento sobre a operação. A investigação estabeleceu um novo prazo de 10 dias.

O pedido foi realizado pela Força-Tarefa (FT), criada no dia 11 de maio, para atuar nas investigações das mortes e demais delitos na ação policial. Entre os documentos e informações ainda não enviados pela Polícia Civil para a FT estão os autos de apreensão referentes à operação, termos de cautela das armas utilizadas na operação, planejamento operacional e relatório final de investigação, e apresentação da justificativa constante da Lei Estadual 8.928/2020.