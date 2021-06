Deputada federal Flordelis - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/06/2021 18:53

Rio - A deputada Flordelis, acusada de ser a mandante do assassinato do marido e pastor Anderson do Carmo em junho de 2019, disse que a Justiça brasileira quer prendê-la "a qualquer custo" e que, agora, procura ajuda internacional. Ela quer que o detetive norte-americano Pat Postiglione, que tem um programa de TV de investigação Discovery Channel, investigue seu caso.



Em entrevista à revista The New Yorker , Flordelis disse que, no Brasil, querem "fazer dela a mente por trás do assassinato" do pastor Anderson e, por isso, ela está procurando ajuda fora do país.



Na ocasião, o jornalista norte-americano disse que a mulher foi indiciada "sem qualquer prova, apenas por mensagens no meu celular". Ela também comentou o fato de ter seis filhos presos e, de acordo com ela, eles só estão na prisão porque "sabiam da mensagem do assassinato de meu marido".



"Mas aí eu pergunto: E os outros que também sabiam? Por que eles não estão na prisão? Claro, eu não gostaria de ver nenhum dos meus filhos na prisão. Mas o Ministério Público alega que prendeu alguns porque eles sabiam e nada fizeram para impedi-lo. Toda a família sabia. Até meu marido sabia", acrescentou a deputada.



O detetive de quem a acusada quer ajuda é famoso pelo programa de televisão, já investigou diversos homicídios e é responsável pela prisão de três serial killers em em Nashville, no Tennessee (EUA). Além disso, ele é conhecido por ter "memória fotográfica" que o permite lembrar de todos os detalhes de suas investigações.