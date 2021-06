Cidade está sendo 'engolida' pela Terra - Reprodução/City of Corcoran

Publicado 06/06/2021 16:25 | Atualizado 06/06/2021 16:27

Nova York - Uma cidade agrícola nos Estados Unidos está literalmente afundando. A pequena Corcoran, que fica na Califórnia entre Los Angeles e São Francisco, passa por um processo de afundamento que se estende por 96 quilômetros e se assemelha a uma tigela: o centro "caiu" e as bordar permaneceram mais altas. As informações são do UOL.

O processo ficou conhecido como "Corcoran Bowl" e, de acordo com a Nasa, o município, com pouco mais de 20 mil habitantes, já foi "engolido" em mais de 3,5 metros nos últimos 14 anos, considerando as áreas centrais mais afetadas.

O motivo do problema está na indústria agrícola da região. Nas épocas de seca em que rios e canais não fornecem água suficiente, as fazendas bombeiam água em excesso de reservatórios que ficam embaixo de Corcoran. De acordo com relatório da Nasa, esse tipo de prática acontece desde a década de 1920. Depois de tanto tempo extraindo a água, o solo começou a compactar, levando a cidade a afundar.



Esse processo de afundamento tem causado graves consequências à cidade. Um dos exemplos é que o município teve que instalar três estações elevatórias para bombear água pelos diques. Isso porque a água, que antes corria apenas com a força da gravidade e chegava a todos os pontos da cidade, começou a ficar para com o afundamento. De acordo com reportagem do The New York Times, US$ 1,2 milhão foram gastos em 10 anos, dinheiro que saiu do bolso dos fazendeiros da região.