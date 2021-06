Ataques com faca não são incomuns na China, um país que restringe severamente o acesso a armas de fogo - Pixbay

Ataques com faca não são incomuns na China, um país que restringe severamente o acesso a armas de fogoPixbay

Por AFP

Publicado 06/06/2021 09:02

Um homem armado com uma faca matou seis pessoas e feriu outras 14 em uma cidade no leste da China, informou a imprensa estatal neste domingo (6).

O incidente ocorreu na tarde de sábado em Anqing, uma cidade de 5 milhões de habitantes, na província de Anhui, 430 km a oeste de Xangai, informou a emissora estatal CCTV.

Publicidade

Um primeiro balanço informava cinco mortos e 15 feridos.

A sexta vítima, hospitalizada em estado grave, sucumbiu aos ferimentos no sábado, informou a emissora, acrescentando que outra pessoa se encontra em estado preocupante.



Um suspeito de 25 anos, um homem desempregado e "furioso", foi detido, informou o Departamento de Segurança Pública de Anqing em comunicado divulgado na rede social Weibo.



Uma investigação foi aberta para determinar as circunstâncias do ataque, que ocorreu em uma rua comercial e de pedestres em Anqing.



Ataques com faca não são incomuns na China, um país que restringe severamente o acesso a armas de fogo. Em abril passado, um homem usou uma faca para matar duas crianças e ferir outras 16 em uma escola no sul da China.



Os crimes violentos aumentaram nas últimas décadas na China, à medida que o crescimento econômico aumentou as desigualdades sociais.