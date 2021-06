Tenente foi atacada dentro da Diretoria de Hidrografia e Navegação de Niterói - Divulgação/Marinha do Brasil

Tenente foi atacada dentro da Diretoria de Hidrografia e Navegação de NiteróiDivulgação/Marinha do Brasil

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:58 | Atualizado 02/06/2021 16:00

Rio - Uma oficial de Marinha foi esfaqueada dentro da Diretoria de Hidrografia e Navegação, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, nesta quarta-feira (02). Segundo relatos, o caso aconteceu por volta de 9h, durante um exercício de Treinamento Físico Militar (TFM). A tenente foi atacada por um dos cabos que afirmou ter sido prejudicado por ela.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Naval Marcílio Dias e tem estado de saúde estável. O agressor foi preso em flagrante. Em nota, a Marinha do Brasil lamentou o ocorrido.



Publicidade

"A Marinha ressalta que está prestando toda a assistência à vítima e aos familiares", disse.

Publicidade

Segundo informações preliminares, o homem que atacou a mulher a facadas foi detido por seguranças do Shopping até a chegada de Policiais Militares do 12º BPM (Niterói). Ele foi conduzido á 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado. Segundo testemunhas, eles estariam discutindo no momento da agressão.