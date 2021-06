O autor do crime, um homem, foi preso em flagrante - Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:46 | Atualizado 02/06/2021 19:08

Niterói - Uma mulher foi esfaqueada na praça de alimentação do Plaza Shopping, em Niterói, no início da tarde desta quarta-feira (2). Jovem foi socorrida ainda com vida, mas não resistiu.

Segundo informações preliminares, o homem que atacou a mulher a facadas foi detido por seguranças do Shopping até a chegada da Polícia Civil. O criminoso foi conduzido á 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado. Eles se conheceriam e estariam discutindo, de acordo com testemunhas. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência às 13h12.

Em nota, o Plaza Niterói informou que "repudia qualquer ato de violência e informa que está acompanhando de perto o caso e prestando toda a atenção à vitima. Ela recebeu os primeiros atendimentos pela brigada do shopping e foi conduzida ao hospital. O suspeito foi identificado e entregue à polícia pelos seguranças. O empreendimento segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações caso seja necessário."