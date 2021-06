Niterói

Lançamento de Fórum do Clima de Niterói reúne representantes nacionais e internacionais da agenda da sustentabilidade

O evento da Prefeitura de Niterói marcou a criação do fórum, uma instância de caráter consultivo com objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade niteroiense para discutir os problemas decorrentes das mudanças do clima e promover o desenvolvimento sustentável

Publicado há 2 minutos