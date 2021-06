Uma das placas instaladas Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 08:34

Niterói - A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) firmou uma parceria com o Corpo de Bombeiros e está instalando totens informativos sobre as regras de segurança no mar em praias de Niterói. Em Itacoatiara, serão instalados cinco totens. Na praia de Camboinhas serão seis e na praia do Sossego, um. Piratininga contará com quatro e Itaipu terá dois. A praia de Icaraí receberá dois totens.

As placas trazem informações como o significado da cor de cada bandeira sobre as condições do mar, os cuidados necessários para quem está levando crianças à praia, a importância de respeitar a sinalização para evitar acidentes, o alerta para não entrar no mar após a ingestão de bebidas alcoólicas e também orientações sobre como sair de uma corrente retorno, também conhecida como vala. Os totens também informam que, em caso de dúvidas, os banhistas devem procurar o salva-vidas.