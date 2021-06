Uma mulher sofre violência doméstica a cada dois minutos no Brasil Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 08:33

Niterói - Agentes da Guarda Municipal de Niterói prenderam, na última segunda-feira (31), um homem acusado de agredir a esposa com uma muleta, no Centro de Niterói. No início da tarde, durante o patrulhamento de rotina, os agentes foram alertados por populares sobre uma senhora que estava ferida após ter sido agredida pelo seu companheiro na Avenida Visconde do Rio Branco. A equipe conseguiu localizar o agressor e o mesmo foi detido e levado para 76ª DP (Centro).

Como Denunciar a Violência Doméstica em Niterói

- Ligue 180 (Grátis/24h)- Central de Atendimento à Mulher

- Disque 190 (Grátis/24h) - Polícia Militar

- Ligue 153 (Grátis/24h) - CISP - Centro Integrado de Segurança Pública

- SOS Mulher Casos de Violência Sexual – Hospital Universitário Antônio Pedro / HUAP – (21) 2629-9073

- Defensoria da Vara de Família – (21) 2719-2743

- Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (21) 2716-4562/4563/4564

- Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM Niterói (24h/presencial): Av. Ernani do Amaral Peixoto, 577, 3º andar - Centro

Disque Denúncia (24h exceto domingos e feriados/ somente denúncia anônima): (21) 99973-1177 (whatsapp exclusivo Niterói), (21) 2253-1177

Serviços de atendimento à mulher:

Centro Especializado de Atendimento à Mulher em situação de Violência da Prefeitura de Niterói - segunda a sexta, das 9h às 17h

Rua Cônsul Francisco Cruz, 49 - Centro

Tel.: (21) 2719-3047

- SOS Mulher (Casos de Violência Sexual)

Hospital Universitário Antônio Pedro

Av. Marquês de Paraná, 303, 8º andar - Centro

Tel.: (21) 2629-9073



- Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher – (21) 2613-0593

- Policlínica de Especialidades da Mulher Malu Sampaio – (21) 2621-2302/1109