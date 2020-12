Alex Casemiro de Alcântara e Priscila de Souza Barbosa da Costa foram presos na manhã deste domingo. A dupla é acusada de planejar a morte de Roberto Nascimento da Costa Júnior em março Reprodução

Por O Dia

Rio - Agentes da 34ªDP (Bangu) prenderam, na manhã deste domingo, um casal acusado de planejar a morte do sargento da Marinha Roberto Nascimento da Costa Júnior, assassinado em março, na Rua dos Tecelões, em Bangu.

De acordo com a Polícia Civil, Alex Casemiro de Alcântara, vulgo "Lequinho", de 32 anos, e Priscila de Souza Barbosa da Costa, de 38 anos, foram capturados na localidade conhecida como 48, em Bangu, após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade policial.

Publicidade

Segundo as investigações, Priscila era ex-mulher e mãe de um filho da vítima, além de também ser a mandante do assassinato, pois teria a intenção de ficar com o benefício da Pensão Previdenciária do sargento e também receber o seguro de vida do militar. Já Alex seria o amante dela e, de acordo com a Civil, é apontado como o executor do crime.

Na última segunda-feira, o Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital com informações que pudessem levar à prisão da dupla.