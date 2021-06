Daíra faz ainda sua estreia como compositora Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 09:13

Niterói - A cantora niteroiense Daíra é a atração do programa “O Que Te Inspira”, nesta terça-feira, dia 1º de junho, às 19h30min, show gravado no Solar do Jambeiro, no Ingá, um dos mais importantes equipamentos culturais e turísticos de Niterói.

O programa “O que te inspira” tem como foco unir cultura e turismo, divulgando para o mundo uma série de artistas, através de gravações, nos principais patrimônios culturais e cenários turísticos de Niterói.

Publicidade

Pra assistir é só sintonizar no canal 623 (HD) ou 123 da NET/Claro, 145 da Oi TV, 637 da Vivo TV ou 167 da Sky e se inspirar com a gente! @programaqueteinspira.

Nascida e criada em Niterói, Daíra já produziu dois álbuns “Flor” (2014) e “Amar e mudar as coisas” (2017), com interpretações de diversos compositores. O segundo, que teve como madrinha Elba Ramalho, é uma homenagem a Belchior, músico que o influenciou desde a infância. Com esse álbum, Daíra percorreu todo o País, levando seus shows em parcerias especiais com Chico Chico, Júlia Vargas e Duda Brack, alcançando grande sucesso.

Publicidade

Em 2020, a artista lançou o single “Mesmo antes de morrer”, que estará no terceiro álbum do mesmo nome, na qual Daíra faz estreia como compositora.