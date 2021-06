Grades estão disponíveis em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas. Imagem Arquivo

Niteró i- Em virtude do Feriado de Corpus Christi, a CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados (www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas), nos dias 3 e 4 de junho (quinta e sexta-feira), na linha Arariboia. Sendo assim, as travessias acontecerão de hora em hora.

Na linha Paquetá, a Concessionária vai operar com a grade de feriados no dia 3 de junho (quinta-feira). Já no dia 4 de junho (sexta-feira), a operação será conforme a grade de horários de dias úteis. (grades disponíveis em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas).

Na linha Cocotá, não haverá operação no dia 3 de junho (quinta-feira), enquanto no dia 4 de junho (sexta-feira), a operação será conforme a grade de horários de dias úteis – disponível em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.

Nas linhas da Divisão Sul, que conectam Angra dos Reis e Mangaratiba à Ilha Grande, a CCR Barcas vai operar com a grade de feriados no dia 3 de junho (quinta-feira) e com a grade de horários de dias úteis no dia 4 de junho (sexta-feira) - grades disponíveis em www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.

Vale ressaltar que, em cumprimento a decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro para o combate à pandemia do coronavírus, o uso de máscaras de proteção facial é obrigatório no transporte aquaviário. A CCR Barcas orienta os usuários acerca da medida nos terminais e embarcações. A Concessionária destaca ainda que adotou procedimentos operacionais e de informação, além de intensificar a limpeza e a higienização das embarcações e estações.

No âmbito operacional, as embarcações com sistema de ar condicionado estão navegando com as portas abertas, ação que ocorre, conforme aprovação da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Com relação à informação e à prevenção, a Concessionária instalou dispensers com álcool em gel a 70% nas estações e trabalha para manter os equipamentos sempre abastecidos, assim como os dispensers de sabonete líquido dos sanitários. A empresa informa, por meio de locuções, cartazes e vídeos nos terminais, e de banners na home page do site da CCR Barcas, as ações contra a propagação do vírus.