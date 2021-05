Vacina estará disponível nos 11 pontos de vacinação Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 10:15 | Atualizado 31/05/2021 10:46

Niterói - Mais de 200 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Niterói. O número equivale a quase 40% da população. Avançando com o calendário de imunização, a Prefeitura de Niterói divulgou, na última sexta-feira (28), a previsão de datas para vacinação de pessoas de até 18 anos, até outubro. Hoje, segunda-feira (31), pessoas de 59 anos ou mais poderão ir aos pontos de imunização para receber a primeira dose, seguindo o calendário unificado proposto pelo governo do Estado e retomando a imunização pelo critério de idade. O cumprimento do calendário depende do envio de doses da vacina por parte do Ministério da Saúde.

De acordo com o avanço das idades, o calendário vai ampliando o número de dias dedicados à vacinação de cada faixa etária. De segunda (31) a quinta-feira (03), serão imunizadas pessoas de 59 anos ou mais. De sexta-feira (04) a quarta-feira (09), acontecerá a imunização de pessoas de 58 anos ou mais. De quinta (10) a quarta-feira (16), pessoas de até 57 anos receberão a primeira dose.

Na semana que vem, também serão vacinados os trabalhadores da educação básica privada, estadual e federal lotados em escolas de Niterói. Do dia 31 de maio a 5 de junho, profissionais com 30 anos ou mais. De 7 a 12 de junho, de 18 anos ou mais.

A vacina estará disponível nos 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. No próximo sábado estarão funcionando, das 8h às 12h, as Policlínicas de Piratininga e do Barreto, além do drive thru do Campus Gragoatá da UFF.

Niterói já concluiu a aplicação da primeira dose do imunizante em pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde da linha de frente e com mais de 60 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência e quilombolas, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de até 18 anos. A previsão é de que seja concluída, neste sábado (29), a aplicação da primeira dose em trabalhadores da Educação Pública Municipal e deficientes permanentes sem BPC e pessoas portadoras de comorbidades de até 18 anos. No total, são quase 295 mil doses já aplicadas dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer.

Confira o calendário completo, até outubro:

31/mai a 03/jun – pessoas a partir de 59 anos

04/jun a 09/jun – pessoas a partir de 58 anos

10/jun a 16/jun – pessoas a partir de 57 anos

17/jun a 23/jun – pessoas a partir de 56 anos

24/jun a 30/jun – pessoas a partir de 55 anos

01/jul a 04/jul – pessoas a partir de 54 anos

05/jul a 06/jul – pessoas a partir de 53 anos

07/jul a 08/jun – pessoas a partir de 52 anos

09/jul a 12/jul – pessoas a partir de 51 anos

13/jul a 15/jul – pessoas a partir de 50 anos

16/jul a 19/jul – pessoas a partir de 49 anos

20/jul a 22/jul – pessoas a partir de 48 anos

23/jul a 26/jul – pessoas a partir de 47 anos

27/jul a 28/jul – pessoas a partir de 46 anos

29/jul a 31/jul – pessoas a partir de 45 anos

02/ago a 03/ago – pessoas a partir de 44 anos

04/ago a 05/ago – pessoas a partir de 43 anos

06/ago a 07/ago – pessoas a partir de 42 anos

09/ago a 10/ago – pessoas a partir de 41 anos

11/ago a 12/ago – pessoas a partir de 40 anos

13/ago a 14/ago – pessoas a partir de 39 anos

16/ago a 18/ago – pessoas a partir de 38 anos

19/ago a 21/ago – pessoas a partir de 37 anos

23/ago a 25/ago – pessoas a partir de 36 anos

26/ago a 31/ago – pessoas a partir de 35 anos

01/set a 02/set – pessoas a partir de 34 anos

03/set a 04/set – pessoas a partir de 33 anos

06/set a 07/set – pessoas a partir de 32 anos

08/set a 09/set – pessoas a partir de 31 anos

10/set a 13/set – pessoas a partir de 30 anos

14/set a 16/set – pessoas a partir de 29 anos

17/set a 20/set – pessoas a partir de 28 anos

21/set a 23/set – pessoas a partir de 27 anos

24/set a 27/set – pessoas a partir de 26 anos

28/set a 30/set – pessoas a partir de 25 anos

01/out a 04/out – pessoas a partir de 24 anos

05/out a 07/out – pessoas a partir de 23 anos

08/out a 12/out – pessoas a partir de 22 anos

13/out a 16/out - pessoas a partir de 21 anos

18/out a 21/out – pessoas a partir de 20 anos

22/out a 26/out – pessoas a partir de 19 anos

27/out a 30/out – pessoas a partir de 18 anos

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí.

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha.

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.