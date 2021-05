'Dama' do tráfico, segundo a polícia, atuava em Cachoeiras de Macacu, interior do estado, e tinha ligações com criminosos da Zona Sul Imagem Divulgação

Publicado 28/05/2021 20:18

Niterói - Policiais Civis da 77ª DP (Icaraí) prenderam, na tarde desta sexta-feira (28), Carla Loraine da Silva de 29 anos. Ela estava foragida do sistema penitenciário e acabou localizada, a partir de informações de setores de inteligência da polícia, em Cachoeiras de Macacu, no interior do Estado do Rio, onde atuava como uma das lideranças do tráfico no local, segundo dados levantados pela Polícia Civil.

Segundo informações investigadas pela 77ªDP (Icaraí), a Dama estava atuando há algum tempo no interior do estado, com estreitas ligações com os líderes do tráfico nas comunidades localizadas na Zona Sul de Niterói. Contra ela, havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital.

A mulher foi presa pelos policiais de Niterói, que foram até o local em que a foragida estava, em seguida, foi encaminhada para a Delegacia, ficando à disposição da Justiça.

Carla não é a primeira mulher da chamada 'linha de frente' do CV presa pela polícia. No último dia 3 de abril, outras informações de setores de inteligência, dessa vez chegadas à equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), culminaram com a prisão de Roberta da Rosa Viera, a Rainha do Trem Bala, no Colubandê, em São Gonçalo.