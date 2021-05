Nesta segunda-feira (31), temperatura mínima em 17ºC e a máxima em 25ºC Imagem Arquivo

Publicado 31/05/2021 10:00

Niterói - A chuva que caiu na noite de ontem (30) provocou transtornos e alagamentos em Niterói. Diferentes pontos das cidades ficaram sem luz e motoristas enfrentaram trânsito complicado por conta do temporal. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para o PERIGO de ventos com até 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A Defesa Civil municipal emitiu alerta com mudança de estágio para ATENÇÃO, por volta de 18h45, alertando para a chuva acompanhada de rajadas de vento. Bairros como Icaraí, na zona sul da cidade, voltaram a sofrer com diferentes pontos de alagamento. Já na Zona Norte, pontos do Fonseca e Baldeador ficaram sem energia elétrica. Sinais de trânsito na Alameda São Boaventura ficaram comprometidos, na altura da região conhecida como Ponto Cem Reis. Na Região Oceânica, moradores também relataram pontos de alagamento.No bairro Ingá, em Niterói, as casas ficaram sem energia.

De acordo com a Ecoponte, a ponte não precisou ser fechada, mas o fluxo de carros seguiu devagar devido a forte chuva e os ventos.

Para a segunda-feira (31) a previsão é de chuva o dia todo em Niterói com a temperatura mínima em 17ºC e a máxima em 25ºC.