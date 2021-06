Conselho votará sobre o parecer Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 08:36 | Atualizado 02/06/2021 08:37

Niterói - Alexandre Leite (DEM-SP), relator do processo de Flordelis (PSD-RJ), leu seu parece no Conselho de Ética da Câmara na última terça-feira (1°), pedindo a cassação do mandato da deputada. Ela é ré na Justiça, acusada de ter sido mandante do assassinado do marido em 2019, sendo acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

A partir da leitura de Alexandre, o conselho votará sobre o parecer da deputada, votação que deve acontecer na próxima semana. Caso aconteça acompanhamento do voto de Alexandre Leite, o processo vai seguir para o plenário da Câmara, que dará a palavra final sobre o assunto. Flordelis poderá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. O deputado do DEM, em sessão, julga se ocorreu quebra de decoro parlamentar pela pastora e se deverá ser aplicada uma punição sobre a mesma.