Passagem de frente fria traz chuva para o Rio de JaneiroFoto: Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 17:54

Rio - O tempo no Rio de Janeiro pode mudar a partir da noite desta segunda-feira (7) devido a passagem de uma frente fria que avança rapidamente pelo litoral de São Paulo. De acordo com o Alerta Rio, há condições para chover de fraco a moderado, em pontos isolados, na cidade do Rio durante esta noite, se estendendo para a madrugada de terça-feira (8). Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para todo o município, cerca de 5 mm na noite de hoje e 5 mm na madrugada desta terça-feira.

A partir da tarde de terça-feira (8), a nebulosidade na paisagem vai aumentar devido a atuação de áreas de instabilidades associadas a uma região de baixa pressão sobre o oceano. Há previsão de pancadas de chuva moderada no município do Rio. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para todo o município, cerca de 10 mm para este dia.

Na quarta-feira (9), o céu estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada, isolada, durante a madrugada e a manhã. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, cerca de 5 mm para este período do dia. A partir da tarde de quarta já não há mais previsão de chuva.

O Alerta Rio ressaltou também que áreas de instabilidades permanecerão atuando na cidade do Rio ao longo da semana. Deste modo, a partir da tarde de quinta-feira (10), há previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada. O indicativo de maiores volumes de chuva deve ocorrer entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira. Na sexta-feira (11), há previsão de chuva fraca a moderada, a qualquer momento do dia, e ventos moderados (de 18,5 a 51,9 km/h).