Apesar do avanço na vacinação, 82 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda doseDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 17:06

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) inaugura, nesta terça-feira (8), um novo ponto de vacinação contra o novo coronavírus, na quadra da escola de samba Unidos de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. O posto vai funcionar de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h. A unidade fica na Rua Mesquita, sem número, no bairro de Padre Miguel.



Na atual etapa da campanha, está sendo convocado o público em geral, escalonado por idade. Nesta terça (8), poderão se vacinar pessoas com 56 anos, sendo mulheres pela manhã e homens à tarde. Já na quarta (9), será reservada para os profissionais da educação da rede básica. Quinta (10) e sexta (11) para as pessoas de 55 e 54 anos, respectivamente.



Nesta segunda-feira (7), a imunização contra a covid-19 chegou a homens e mulheres de 57 anos. Apesar do avanço na vacinação, 82 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose de um dos imunizantes contra a doença. Quem ainda está em atraso deve retornar ao local de primeira dose para completar a proteção ao vírus.