Militares estavam em serviço pela Operação Segurança PresenteYuri Eiras

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:57 | Atualizado 07/06/2021 16:03



Rio - É grave o quadro clínico do policial militar baleado neste domingo (6) durante um confronto entre militares do 21º BPM (São João de Meriti) com criminosos na divisa entre o bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio, e o município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na ação, um soldado também foi baleado. Eles estavam em serviço pela Operação Segurança Presente.

O sargento Ivanildo Silva de Oliveira foi socorrido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, onde passou por uma cirurgia e está em estado grave. Já o soldado foi levado para uma unidade de saúde no município da Baixada. De acordo com a Secretaria Municipal de São João de Meriti, o militar não deu entrada em nenhuma unidade de saúde pública da cidade. Informações obtidas pelo DIA dão conta de que o soldado teria sido socorrido para um hospital particular.



Segundo a Polícia Militar, o soldado encontra-se estável. A PM também informou que após o confronto, durante um vasculhamento na região, policiais prenderam um criminoso ferido e apreenderam uma pistola. Ele foi socorrido no Posto de Assistência Médica (PAM) de Meriti e conduzido para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).