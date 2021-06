Geral - Desabamento em Rio das Pedras - A prefeitura iniciou a demoliçao manual de um terraço de uma casa vizinha a que desabou na ultima quinta feira, 3. Na foto, Josi Cleide Julia Batista. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Geral - Desabamento em Rio das Pedras - A prefeitura iniciou a demoliçao manual de um terraço de uma casa vizinha a que desabou na ultima quinta feira, 3. Na foto, Josi Cleide Julia Batista.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 07/06/2021 14:52 | Atualizado 07/06/2021 14:56

Rio - O barulho do estrondo permanece na cabeça da vizinhança que viveu de perto o desabamento da casa de quatro andares em Rio das Pedras, na quinta-feira passada (3). Duas pessoas morreram, entre elas uma criança de dois anos. Marcelo e Josi Cleide Batista, vizinhos de frente do imóvel que caiu, estão assustados com a tragédia e já arrumaram seus pertences para sair de Rio das Pedras.

Com medo de um novo acidente ocorrer, o casal alugará um imóvel na Muzema, comunidade a poucos quilômetros dali, e que há dois anos viveu tragédia semelhante - 24 pessoas morreram no desabamento de um edifício. "A casa é indicação de um amigo meu, meu irmão também mora lá, parece ser mais seguro. Aqui em Rio das Pedras também é seguro, mas as pessoas querem fazer um prédio alto demais, aí acontece isso", conta Marcelo Batista. O comerciante conhecia toda a família vítima da tragédia, inclusive Nathan Souza Gomes, um dos mortos - a filha Maitê, de apenas dois anos, também não resistiu. Segundo Marcelo, a casa construída por Genivan, pai de Nathan, nunca deu indícios de qualquer problema.



"Ele tinha acabado de separar da esposa e saiu daqui, mas deixou a casa para a família. Cada filho morava em um andar. A casa era bem feita, bonita. Você nunca vai pensar que vai cair", afirmou.

Publicidade

fotogaleria

Marcelo ainda lembra com detalhes da madrugada do desabamento. Ele estava em sua loja, localizada no térreo do prédio de três andares, bem em frente à construção que foi abaixo. O acidente ocorreu por volta das 3h.



"Ouvimos um estrondo, um barulho horrível. Achamos que era o transformador, mas aí veio a poeira. Quando saímos da loja, vimos que o prédio tinha caído. Tinha muito fio no chão, já estava pegando fogo. Pegou fogo inclusive no cilindro de gás de um carro que estada estacionado. Parte do pessoal se salvou porque morava em cima. Foi todo mundo querendo ajudar. Quando os bombeiros chegaram já tinha fogo para caramba". Marcelo ainda lembra com detalhes da madrugada do desabamento. Ele estava em sua loja, localizada no térreo do prédio de três andares, bem em frente à construção que foi abaixo. O acidente ocorreu por volta das 3h."Ouvimos um estrondo, um barulho horrível. Achamos que era o transformador, mas aí veio a poeira. Quando saímos da loja, vimos que o prédio tinha caído. Tinha muito fio no chão, já estava pegando fogo. Pegou fogo inclusive no cilindro de gás de um carro que estada estacionado. Parte do pessoal se salvou porque morava em cima. Foi todo mundo querendo ajudar. Quando os bombeiros chegaram já tinha fogo para caramba".

Prefeitura demole terraço em Rio das Pedras

Publicidade

Agentes da Secretaria Municipal de Conservação e da Defesa Civil realizam, desde a manhã desta segunda-feira (7), a demolição do terraço de uma casa em Rio das Pedras. O imóvel de três andares era vizinho da construção que caiu na quinta-feira passada.

Até agora, três casas foram interditadas. As 85 pessoas das 29 famílias desalojadas decidiram ficar em casas de amigos e parentes, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social. Por enquanto, não há previsão de demolir outras casas da rua. A secretária municipal de Conservação, Anna Laura Valente Secco, afirmou que a pasta, em parceria com a Defesa Civil, tem avaliado caso a caso.

Publicidade

"Desde o ocorrido, a Defesa Civil vem fazendo um trabalho de vistoria dos prédios. Ontem (domingo), a Defesa viu necessidade de tirar o terraço desde prédio, que era grudado no outro. Estamos fazendo a retirada dessa estrutura manualmente", informou a secretária. "A Conservação não vai aturar essas construções ilegais. Recebemos diariamente uma quantidade enorme de denúncias", completou.