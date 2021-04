Policiamento de Proximidade já atua em bairros como Jardim Sulacap, na Zona Oeste Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:19 | Atualizado 20/04/2021 17:49

Rio - Os moradores dos bairros Coelho Neto, Cordovil, Pavuna, Penha, Vila da Penha, Vista Alegre e Irajá, na Zona Norte do Rio, podem ter mais segurança nas ruas nos próximos meses. Isso porque os bairros devem receber um dos programas de reforço de Policiamento de Proximidade Bairro Seguro. Chamado de Patrulhamento Motorizado Especial (Pamesp), a ação, que já opera em outros bairros da cidade, foi indicada pelo deputado Sérgio Fernandes (PDT) através de requerimentos na Alerj.

De acordo com o parlamentar, que também procurou o governador em exercício, Cláudio Castro, e ao secretário da Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo, a missão do programa é atuar preventivamente e complementar a ação dos batalhões. O Pamesp Bairro Seguro foi concebido a partir da elaboração do Plano Estratégico da corporação, lançado no início deste ano, estabelecendo como meta prioritária o policiamento de proximidade.

Publicidade

Segundo o parlamentar, os policiais do programa estabelecem contato permanente com a comunidade local – associação de moradores, comerciantes e entidades civis comunitárias em geral. Além da integração, a ação pode estreitar o caminho entre as demandas da população dos bairros em relação à segurança e as autoridades.

"É uma reivindicação dos moradores e comerciantes da Zona Norte, que precisam de segurança para garantirem o direito de ir e vir e verem o desenvolvimento da economia local. Tenho certeza que a ampliação do Bairro Seguro vai contribuir para isso", afirma Sérgio Fernandes.