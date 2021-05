Por O Dia

Publicado 17/05/2021 08:59

Rio - Moradores da comunidade da Fé e do Sereno, na Penha, Zona Norte do Rio relataram um intenso tiroteio na região. Segundo os relatos, os disparos começaram por volta das 7h. A Polícia Militar informou que agentes foram "atacados" durante patrulhamento na região.

"Acordei com muitos tiros no Morro da Fé e do Sereno", contou um morador. "Que Deus proteja os moradores do Complexo da Penha", pediu outro.

Procurada pelo DIA, a PM informou que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé/Sereno faziam um policiamento na região quando foram "atacados por disparos de arma de fogo".

Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.

