Por O Dia

Publicado 03/04/2021 10:42

Rio - A Polícia Militar permanece nas comunidades da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste sábado para tentar evitar novos confrontos entre traficantes e milicianos. Não houve registro de conflitos durante a madrugada.

Nesta sexta-feira, um tiroteio assustou moradores . Segundo a polícia, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados em decorrência de confronto entre grupos rivais na comunidade do Barão. Não teve confronto envolvendo policiais militares, prisões ou apreensões.

Praça Seca sofreu 11 dias seguidos de tiroteios em março

O Instituto também mapeou, no mesmo mês, 582 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio, dos quais em 179 (31%) deles houve participação de agentes de segurança pública. O número de tiroteios foi 30% maior que o acumulado no mesmo período de 2020, quando aconteceram 446 registros. Também houve aumento de 40% nas trocas de tiros com participação de agentes de segurança. Em março do ano passado, foram 128.

Em comparação com fevereiro de 2021, que registrou 380 tiroteios/disparos de arma de fogo, o aumento foi de 53% em março. Mas, houve queda de 5% no número de mortos. Enquanto fevereiro deste ano teve 94 mortes, das 200 pessoas baleadas em março, 89 morreram e 111 ficaram feridas. Comparando com março de 2020, que teve 54 mortes e 92 feridos, o aumento no número de mortos foi de 65% e 21% na quantidade de feridos.

Somente no dia 17 deste mês, foram registrados 35 tiroteios, sendo o dia que mais teve confrontos. Já os dias 6 e 27 tiveram o maior número de mortos, com 7 registros. Os dias 9 e 25 de março registraram o maior número de feridos, com 8 deles.