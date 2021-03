Detentos de Bangu 9 acendem charutos com notas de R$ 50 e divulgam vídeo nas redes sociais Reprodução

Por Anderson Justino

Publicado 09/03/2021 10:35 | Atualizado 09/03/2021 12:05

Rio - Um vídeo gravado dentro de um presídio no Rio mostra detentos usando notas de R$ 50 para acender seus charutos. Além disso, a imagem mostra homens com copos de bebidas nas mãos como se estivessem participando de uma festa sem mostrarem preocupação com os agentes penitenciários.

Segundo a denúncia, a cena foi feita de dentro da Penitenciária Bandeira Stampa, conhecida como Bangu 9. Os detentos que aparecem na imagem são apontados como milicianos ligados à quadrilha de Wellington da Silva Braga, o Ecko, miliciano mais procurado do Rio. "Nada mudou", diz um dos presos, ao som de um hit do funk ao fundo.

Milicianos do bonde do Ecko, gravam vídeo ostentando de dendro da cadeia(Bangu 9). pic.twitter.com/mang8odo3N — Milícia RJ News (@RjMilicia) March 8, 2021

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que instaurou um processo de apuração interna para apurar os fatos. Ainda segundo a Seap, os internos envolvidos foram transferidos de unidade e estão cumprindo regime disciplinar diferenciado.

Apesar da informação, a Seap não divulgou os nomes dos detentos.