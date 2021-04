Comunidade da Barão na Praça Seca Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 14:48

Rio - Um tiroteio assustou moradores da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados em decorrência de confronto entre grupos rivais na comunidade do Barão.

Ainda de acordo com a Corporação, o policiamento na região foi reforçado, com equipes posicionadas no entorno da comunidade, para evitar que os criminosos avancem. Até o momento, não há registro de confronto envolvendo policiais militares, prisões ou apreensões. Ocorrência em andamento.