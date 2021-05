Lançamento no palácio Guanabara,do programa " +Alfabetizado. Na foto, o Governador Claudio Castro. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 31/05/2021 13:10 | Atualizado 31/05/2021 15:48

Rio - O governador Cláudio Castro anunciou, nesta segunda-feira (31), o programa Rio+Afalbetizado, que prevê a qualificação de professores de alfabetização das redes municipais de ensino. A previsão é oferecer cursos de extensão e especialização para 6,4 mil profissionais.

"Estamos lançando um projeto que dialoga com o futuro, não com o presente. A partir do momento em que o estado separa parte do seu orçamento fiscal para formação e qualificação de seus educadores, a partir do momento que olhamos para esse profissional, estamos olhando o primeiro passo, que é o letramento. Estamos garantindo um futuro. Através do letramento vamos melhorar o percurso", celebrou o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, em cerimônia realizada no Palácio Guanabara, ao lado do governador Cláudio Castro.

O programa, que funcionará em parceria com as prefeituras do estado, terá investimento de R$ 6 milhões para custear os cursos dos docentes. Profissionais em qualquer nível de escolaridade poderão fazer cursos de extensão que terão 180 horas e 10 meses de duração. Os de ensino superior completo terão disponíveis as especializações, com duração de 360 horas.

"Nossa prioridade é conhecimento, conhecimento, conhecimento. Para esse conhecimento chegar na ponta é preciso um trabalho de estrutura, uma qualificação para que a nossa criança possa ter o aprendizado necessário. E hoje a gente dá um passo nessa direção. Investir no professor é investir em educação", comentou o governador.

