A Fiocruz tem trabalhado para adequar suas instalações e produzir o IFA no BrasilImagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:26

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou nesta segunda-feira (7), a chegada de uma nova remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina contra a covid-19. Segundo a Fundação, o lote chega neste sábado (12). A aceleração da entrega dessa remessa permitirá a continuidade da produção da vacina e garantirá entregas semanais até 10 de julho.



Segundo a Fiocruz, a AstraZeneca tem garantido entregas mensais de lotes de IFA, conforme acordado. Agora, a Fundação aguarda confirmação da possibilidade de aceleração das próximas remessas de IFA, uma vez que a instituição permanece com capacidade de produção superior a de disponibilização do insumo.

Também foi anunciado um novo esquema de entrega de vacinas para o estado do Rio. A partir desta semana, as entregas de vacina serão em duas remessas, às sextas-feiras para o Rio e aos sábados com as demais doses para o Ministério da Saúde, que distribui aos outros estados. A mudança se deve a um pedido da Coordenação de Logística do próprio Ministério.

As doses produzidas em Bio-Manguinhos são fabricadas a partir de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) importado da China, como previu o acordo de encomenda tecnológica assinado com a AstraZeneca no ano passado. O último carregamento recebido pela Fiocruz, em 22 de maio, garante as entregas até o início de julho, quando o total produzido e liberado deve chegar a cerca de 62 milhões de doses.

Mais quatro carregamentos de IFA estão previstos para chegar entre junho e julho, garantindo a produção de 100,4 milhões de doses.



A Fiocruz também trabalha para produzir o IFA no Brasil, o que já está garantido com a assinatura do acordo de transferência de tecnologia assinado nesta semana com a AstraZeneca. Já chegaram ao país os primeiros bancos de células e de vírus que permitirão essa produção, e Bio-Manguinhos prevê iniciar neste mês a fabricação dos primeiros lotes de pré-validação e validação. A vacina produzida com IFA nacional, porém, só deve chegar aos postos de vacinação em outubro.

Fiocruz atinge a marca de 50,9 milhões de vacinas entregues

A instituição chegou a marca de 50,9 milhões de doses de vacinas contra covid-19 entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) neste último sábado (5). A soma foi atingida com a liberação de mais 3,3 milhões de doses do imunizante Oxford/AstraZeneca.

O número total de entregas inclui 46,9 milhões de doses que foram produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e 4 milhões de vacinas importadas prontas do Instituto Serum, da Índia. No segundo caso, a Fiocruz também negociou o envio das doses e realizou a checagem e rotulagem em português dos frascos recebidos.