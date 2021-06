Copa América será em junho e julho no Brasil - Lucas Figueiredo / CBF

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 18:07 | Atualizado 07/06/2021 21:21

Rio - Uma ação protocolada na Justiça, nesta segunda-feira, pede que a Copa América não seja realizada no Rio de Janeiro. Representado pelo deputado estadual Flávio Serafini (Psol), o pedido afirma que a realização do torneio no estado coloca as populações carioca e fluminense em risco por causa da situação da pandemia. Distribuído para a 5ª Vara de Fazenda Pública, o processo será avaliado pelo juiz Wladimir Hungria. Durante o período, 884.936 casos foram confirmados e 51.540 pessoas morreram pelo novo coronavírus no estado

"Neste sentido, colocar, atletas, jornalistas, profissionais de limpeza e segurança, bem como demais profissionais que atuarão nos jogos, provenientes de diferentes partes do mundo, promove o aumento do contágio, bem como sua interação acaba aumentando o risco de surgimento de novas Cepas", argumentou.



"Não vimos vantagem nenhuma em realizar os jogos da Copa América. A prefeitura do Rio não tem absolutamente nada a ver com a decisão de realizar esses jogos no Brasil, aliás, não houve qualquer consulta formal. O que eu imagino é que eles estejam se guiando pelo decreto em vigor na cidade, que permite a prática de jogos de futebol sem torcida. O que está em vigor até 14 de junho é isso. Se até lá a situação se agravar e o decreto mudar, acabou. Eu imagino que eles tenham olhado os critérios no Rio", disse.



A Copa América está prevista para começar no próximo domingo, 13, e irá terminar no dia 10 julho. Ao todo, a expectativa é de que sejam disputadas 28 partidas durante todo o torneio, com maior número no Rio. O Brasil foi escolhido para sediar a competição após rejeição da Argentina e Colômbia.