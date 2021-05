Apreensão foi realizada nesta quarta-feira (26) Divulgação/PRF

Publicado 27/05/2021 10:27

Rio - Uma ação de agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o auxílio do Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ), apreendeu cerca de 10 quilos de pasta base de cocaína, na noite desta quarta-feira (26), em Seropédica, na Baixada Fluminense. O material foi encontrado durante uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, na altura do KM 207.

Segundo a PRF, uma equipe decidiu abordar um veículo de passeio e os dois ocupantes do carro demonstraram nervosismo. Por conta disso, os agentes pediram as documentações pessoais e do veículo, além de realizarem uma busca dentro do carro.



Durante a revista, o Grupo de Operações com Cães foi acionado para uma vistoria minuciosa e a substância foi encontrada no assoalho do veículo.

Ao todo, foram contabilizados dez tabletes de pasta base de cocaína, sendo 10 quilos, no valor estimado em R$ 1,2 milhão. O passageiro informou que teria recebido a droga em Cuiabá, no Mato Grosso e teria como destino a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Relatou também que receberia a quantia de R$ 20 mil pelo transporte.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.