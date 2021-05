Geral - Linhas de onibus da viaçao Acari estao sendo operadas por outra empresas. Na foto, ponto final da Linha 607, em Cascadura, zona norte do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 10:20

Rio - A Câmara dos Deputados do Rio realiza na manhã desta quinta-feira uma audiência pública para discutir a crise no setor rodoviário. Somente na capital, um levantamento aponta que sete mil profissionais da categoria foram demitidos nos últimos 14 meses, referentes a pandemia.

A audiência foi pedida pelo Sindicato dos Rodoviários do município e pela Rio Ônibus, entidade que representa as empresas da categoria. Os principais pontos que serão tratados são as dificuldades financeiras e queda na qualidade dos serviços do setor.

Publicidade

Segundo um estudo divulgado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, o déficit da receita das firmas de transporte rodoviário da cidade do Rio chega a R$ 1,4 bilhão. O mesmo estudo também mostra que em razão do isolamento social provocado pela pandemia, houve uma redução de 1,7 milhão de passageiros no Rio.

"Se nada for feito pelo Governo Federal, Estadual e Municipal para socorrer o sistema, as pessoas correm o risco de ficar efetivamente sem ônibus. Já são 77 mil demitidos no país inteiro e sete mil no Rio de Janeiro", contou Paulo Vicente, representante da Rio Ônibus.

Publicidade

De acordo com ele, já chega a 25 o número de empresas que foram obrigadas a encerrar suas atividades e outras que estão sob intervenção no país. Dessas, pelo menos duas são do Rio de Janeiro. Outras quatro firmas encontram-se em recuperação judicial no Rio.

"Há que se discutir uma forma, uma solução, para permitir com que esse serviço, que é tão essencial a nossa população, continue operando", completou.