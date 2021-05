Preso foi encaminhado à 21ªDP (Bonsucesso) Divulgação/Polícia Civil

Publicado 27/05/2021 09:39

Rio - Um homem que estava foragido do Maranhão foi preso nesta quarta-feira, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele é acusado de estupro e fugiu do estado para não responder o processo. A prisão foi realizada por agentes da 21ªDP (Bonsucesso).

De acordo com a unidade, este é o quinto caso de prisão de foragidos de outros estados que são detidos por policiais da delegacia de Bonsucesso. O homem foi preso em um posto de gasolina.