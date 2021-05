Ramon do Amaral Alves era lotado no 9º BPM (Rocha Miranda) Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 10:04 | Atualizado 27/05/2021 11:15

Rio - Um cabo da Polícia Militar foi morto na madrugada desta quinta-feira, no bairro Jardim da Fonte, em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com o 24ºBPM (Queimados), Ramon do Amaral Alves era lotado no 9º BPM (Rocha Miranda). Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Segundo a corporação, equipes do 24º BPM foram acionados por moradores da região após ouvirem disparos de arma de fogo na Estrada do Campo Alegre e encontrarem o corpo do militar no chão, na quadra do Residencial Laurindo Moreira.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investigam o caso. Os agentes periciaram o local, antes da remoção do corpo.

Ramon do Amaral tinha 30 anos e estava na corporação desde 2011. Ele deixa esposa e dois filhos. Em nota, a PM informou que o 9ºBPM está prestando apoio à família do policial. Até o momento, não há informações de horário e local do sepultamento.