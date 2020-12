Motorista foi encontrado dentro do porta-malas após o sequestro Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/12/2020 08:17 | Atualizado 27/12/2020 12:52

Rio - Um motorista de aplicativo foi sequestrado, na madrugada deste domingo, em Queimados, na Baixada Fluminense. Ele foi resgatado com as mãos amarradas, mas com vida, no interior do porta-malas do carro que utiliza para trabalhar. O resgate foi realizado por policiais militares do 24º batalhão de Polícia Militar no bairro Belmonte, em Queimados.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos sequestraram o motorista em Austin, em Nova Iguaçu, também na Baixada, logo após ela ter deixado uma passageira em seu local de destino. O condutor teve R$ 250 roubados pelos bandidos. O caso foi encaminhado à 55ª DP (Queimados). A vítima conseguiu pedir ajuda usando o aplicativo e informou que teve quantia em dinheiro roubada.

De acordo com informações da 55ª DP, as investigações estão em andamento e diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria do crime.

Veja o vídeo do momento do resgate:

