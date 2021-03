O mapa da Covid-19 no Rio de Janeiro Reprodução

Publicado 13/03/2021 13:51 | Atualizado 13/03/2021 14:24

Rio - A situação da pandemia do novo coronavírus no Rio de Janeiro é cada vez mais preocupante. Pela primeira vez, cinco municípios entraram em risco muito alto de transmissão da Covid-19: Itaguaí, Mesquita, Nilópolis, Queimados e Seropédica agora estão classificados com a bandeira roxa.

Já as Regiões Noroeste, Metropolitana I e Centro-Sul apresentam bandeira vermelha (risco alto). Já o Médio Paraíba e norte do Estado estão classificados com risco moderado (bandeira laranja). As demais localidades foram classificadas em risco baixo (bandeira amarela).

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Rio apresentou redução do número de óbitos (-29%) e de casos de internações por síndrome respiratória aguda grave (-1%) na comparação do período analisado (21 a 27 de fevereiro com 07 a 13 de fevereiro).

Já em relação às taxas de ocupação de leitos no estado, segundo os dados da última sexta-feira, estão em 75,7% para leitos de UTI e em 56% para os de enfermaria.