Boletim desta terça-feira (1º)Gerd Altmann - Pixabay - Creative Commons

Publicado 01/02/2022 17:39

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira (1º), 1.772.794 casos confirmados e 69.922 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 15.643 novos casos e 38 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,94%.



Entre os casos confirmados, 1.615.730 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 62.1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 48%.

Secretário volta a descartar Carnaval de rua no Rio; desfiles estão confirmados

"O Carnaval de rua está descartado. Não é possível fazer sem planejamento, e os não vacinados têm muito risco ainda. É difícil garantir que a pessoa que frequenta esteja vacinada. Mas o do Sambódromo é possível ter planejamento, teremos ensaios técnicos (março)", afirmou Soranz.



O secretário reforçou que o adiamento dos desfiles de fevereiro para abril foi decidido por conta da incerteza do cenário epidemiológico. A variante Ômicron fez os casos de covid explodirem na virada do ano, mas a tendência no momento é de estabilização e queda - a taxa de positividade dos testes de covid, que chegou perto dos 50%, está em 23% no momento.