Secretário de Saúde, Daniel Soranz, no Centro Municipal de Saúde Píndaro de Carvalho Rodrigues, na GáveaMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 01/02/2022 11:35

Rio - O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, voltou a descartar nesta terça-feira (1º) a possibilidade da prefeitura permitir o carnaval de rua em abril - no mês passado, os blocos foram cancelados e os desfiles das escolas de samba foram adiados para o feriado de Tiradentes (21/4) e São Jorge (23/4). Segundo Soranz, o carnaval dos blocos de rua dificulta o rastreamento de pessoas não vacinadas.

"O Carnaval de rua está descartado. Não é possível fazer sem planejamento, e os não vacinados têm muito risco ainda. É difícil garantir que a pessoa que frequenta esteja vacinada. Mas o do Sambódromo é possível ter planejamento, teremos ensaios técnicos (março)", afirmou Soranz.

O secretário reforçou que o adiamento dos desfiles de fevereiro para abril foi decidido por conta da incerteza do cenário epidemiológico. A variante Ômicron fez os casos de covid explodirem na virada do ano, mas a tendência no momento é de estabilização e queda - a taxa de positividade dos testes de covid, que chegou perto dos 50%, está em 23% no momento. "O Sambódromo tem uma preparação complexa, e a gente não sabia como ia se comportar. Para garantir a segurança dos turistas e a execução do evento sem risco de cancelamento, foi transferido para o mês de abril", completou.