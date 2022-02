Morro do Turano, no Rio Comprido. Foto de 12/11/2021 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 02/02/2022 06:51 | Atualizado 02/02/2022 06:53

Rio - Policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) fazem uma operação, na manhã desta quarta-feira (2), nos morros do Turano e da Paula Ramos, no Rio Comprido, Zona Norte.

Por volta das 6h, moradores relataram nas redes sociais um intenso tiroteio no Turano. Ainda não há registro de feridos, prisões ou apreensões.

Unidades da #CPP realizam, neste momento, operação nas Comunidades Turano e Paula Ramos, na Zona Norte do Rio.#PMERJ pic.twitter.com/yrjjACxdGm — @pmerj (@PMERJ) February 2, 2022

Já em Belford Roxo, PMs do 39º BPM (Belford Roxo), com apoio de outras unidades, fazem uma operação no Gogó da Ema e Santa Tereza. Também não há relatos de prisão.

Tiroteio assusta moradores de Cordovil e afeta circulação dos trens; estações estão fechadas

Um tiroteio entre policiais e traficantes assusta moradores da Cidade Alta, em Cordovil, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (2). Os tiros começaram por volta das 5h30 e já impedem o ir e vir dos moradores da região: o ramal Saracuruna só está circulando da Central até a Penha . A operação do 16º BPM (Olaria) acontece nas comunidades da Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, e busca a prisão de criminosos em flagrante e com mandados de prisão em aberto.

Em nota, a PM afirmou que "desde o início da manhã desta quarta-feira (2/2), equipes do 16° BPM (Olaria), com o apoio de outros batalhões subordinados ao 1° Comando de Policiamento de Área (CPA), realizam uma ação para reprimir o crime organizado nas Comunidades da Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, em Cordovil e Brás de Pina, Zona Norte da Cidade do Rio. Dentre os objetivos estão a prisão de criminosos em flagrante e com mandados de prisão em aberto, a apreensão de armas e a desobstrução de vias da região".