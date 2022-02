Fachada do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/02/2022 15:40

Rio - Dois policiais penais foram presos nesta quarta-feira (2) durante operação da Polícia Civil com apoio da Corregedoria e da Subsecretaria de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Um dos servidores trabalhava no presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes, e foi preso ao chegar na unidade prisional. O outro era lotado no presídio Gabriel Castilho, no Complexo de Gericinó, na cidade do Rio e foi preso em casa, em Madureira, Zona Norte do Rio.

As investigações começaram em 16 de janeiro, quando houve apreensão de materiais ilícitos na cozinha de um dos presídios de Campos, indicando o possível envolvimento de servidores em um esquema que facilitava a entrada de drogas, celulares e outros produtos ilícitos nos presídios da região Norte e Noroeste.

Também foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra um terceiro policial penal.