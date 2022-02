PRF prende homem apontado como traficante mais procurado de Nova Friburgo - Divulgação / PRF

Publicado 02/02/2022 14:51

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite desta terça-feira, o traficante mais procurado de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. A ação aconteceu durante uma blitz em Magé, na Região Metropolitana do Rio. Segundo os agentes, o criminoso com extensa ficha criminal só andava com escolta armada para fazer as travessias entre comunidades.

O traficante possui uma extensa ficha criminal, com 19 passagens por tráfico de drogas e entre outros crimes. De acordo com a polícia, o criminoso é um dos principais chefes do tráfico na cidade de Nova Friburgo, onde comanda a comunidade do Cordoeira. "Jogador" também é gerente do tráfico na Comunidade do Dick, em Duque de Caxias.



Ele é considerado um criminoso de alta periculosidade e um dos mais procurados por tráfico em Nova Friburgo.



Segundo a PRF, o criminoso, conhecido como "Jogador ou Joaquim", mostrou uma identidade falsa para tentar burlar a fiscalização. Após consulta, ele foi identificado e encontrado dois mandados de prisão pelos crimes de tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo, associação ao tráfico e roubo qualificado.