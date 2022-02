Publicado 03/02/2022 00:00

Nada mais certo do que a suspensão do aumento dos trens da SuperVia. Quem utiliza esse meio de transporte sofre diariamente com atrasos, má conservação e péssimo serviço. Que o governo do estado consiga um acordo combinando valor ao serviço.



Cada nova descoberta sobre o caso do congolês Moïse Kabagambe causa mais revolta com a covardia sofrida por ele. Que a Justiça seja feita, os culpados exemplarmente punidos, para que atos bárbaros como esse não aconteçam mais.