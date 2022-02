Trem da Supervia - REGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Trem da SuperviaREGINALDO PIMENTA/AGENCIA O DIA

Publicado 03/02/2022 06:30

Rio - Depois de uma quarta-feira (2) em que mais de 10 estações de trem foram fechadas por conta de um tiroteio em Cordovil, usuários da SuperVia vivem mais uma vez um dia de transtornos nesta quinta (3). Furtos de cabos causam atrasos nos ramais de Japeri e Saracuruna nesta manhã.

Um dos furtos aconteceu nas proximidades da estação de Japeri. O controle das composições está sendo feito via rádio, e não de forma automática, o que faz os maquinistas aguardarem ordem de circulação. No ramal Saracuruna, o trecho Central-Gramacho é o que circula com intervalos ampliados.

Os ramais de Santa Cruz e Belford Roxo não apresentam problemas nesta manhã.