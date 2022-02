Postagem no Twitter da Prefeitura faz referência ao filme Pantera Negra - REPRODUÇÃO TWITTER

Publicado 04/02/2022 10:17

Rio - Diante da baixa taxa de adesão da cidade do Rio, qualquer estratégia para incentivar a vacinação infantil é bem-vinda, principalmente as bem-humoradas. Nesta sexta (4), a Prefeitura decidiu pegar emprestado um fenômeno das telas de cinemas, e transformou o Zé Gotinha no personagem Pantera Negra, do filme de mesmo nome, sucesso de 2018.

No filme, uma comunidade africana de tecnologia ultra desenvolvida tem o grito 'Wakanda Forever' como saudação. Na publicação da prefeitura, a frase virou 'Vacina forever'. A vacinação infantil voltou nesta sexta para crianças de 6 anos, depois de ser interrompida por três dias por conta de falta de doses.

"Se tem uma coisa que une Wakanda e o Rio de Janeiro é que a ciência está sempre em primeiro lugar! E, hoje, nosso querido Zé Gotinha veio chamar os pequenos heróis cariocas de 6 anos ou mais para se vacinarem e ajudarem a salvar o mundo da covid-19", diz a publicação nas redes sociais.

Nesta sexta (4) e no sábado (5), o Rio vacina crianças de 6 anos ou mais. Na segunda (7), meninas de 5 anos. Na terça (8), meninos de 5 anos. E na quarta, crianças de 5 anos ou mais.