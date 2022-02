Luz caiu por volta das 17h de ontem (3) - Reprodução

Luz caiu por volta das 17h de ontem (3)Reprodução

Publicado 04/02/2022 19:49 | Atualizado 04/02/2022 19:51

Rio - Moradores do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, estão sofrendo com a falta de luz há cerca de 26h. Segundo relatos, a energia caiu na tarde de quinta-feira (3), por volta das 17h, em pelo menos seis condomínios das ruas Arnaldo Sussekind, Avenida Renê Laclete, Rua Ana Maria Niemeyer e Avenida das Américas. Às 14h desta sexta-feira (4), a luz chegou a voltar por cerca de uma hora, mas logo caiu novamente.

Segundo a Light, uma perfuratriz atingiu dois cabos da companhia, ocasionando a queda na energia da região. "A empresa trabalha para restabelecer a energia para os clientes. O trabalho é complexo porque é necessário refazer o trecho atingido e escavar já que o cabo é subterrâneo", diz a nota.